Яценюк хоче поекспериментувати з Кримом
14:36, 30 січня 2008Політика
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Спікер ВР готовий до тягаря відповідальності
Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК пропонує почати в Криму економічний експеримент із введення податку на нерухомість.
Як передає кореспондент УНІАН, про це А.ЯЦЕНЮК заявив сьогодні в Сімферополі.
За словами Голови українського парламенту, було б доцільно почати в Криму експеримент з імплементації податку на нерухомість, оскільки це дало б дохід півострову. «Це сформувало б серйозну доходну базу для Автономної Республіки Крим», - відзначив Голова ВР України. За словами А.ЯЦЕНЮКА, проведення такого експерименту - це певний тягар відповідальності, але «ми готові цю ідею підтримати».
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