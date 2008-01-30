Яценюк хоче поекспериментувати з Кримом

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК пропонує почати в Криму економічний експеримент із введення податку на нерухомість.

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.ЯЦЕНЮК заявив сьогодні в Сімферополі.

За словами Голови українського парламенту, було б доцільно почати в Криму експеримент з імплементації податку на нерухомість, оскільки це дало б дохід півострову. «Це сформувало б серйозну доходну базу для Автономної Республіки Крим», - відзначив Голова ВР України. За словами А.ЯЦЕНЮКА, проведення такого експерименту - це певний тягар відповідальності, але «ми готові цю ідею підтримати».