Симоненку здається, що Ющенко готовий поновити членство у Компартії

“Слухаючи Ющенка, коли той виголошує “соціальні ініціативи”, здається, що він готовий поновити своє членство в Компартії”. Про це сказав лідер українських комуністів Петро Симоненко, повідомляє прес-служба КПУ.

“Виходячи з того, які соціальні ініціативи висуває президент Ющенко, зокрема, гарантування молоді першого робочого місця, забезпечення молоді житлом тощо, він дуже ретельно ознайомився з усіма передвиборними програмами КПУ та досвідом партії щодо реалізації соціальної політики у Радянській Україні, багато чого з цього поцупив, але, на жаль, не збирається нічого виконувати, а використовує тільки з метою здобуття підтримки виборців напередодні президентських перегонів, які вже фактично почалися”, - заявив Петро Симоненко.

“Як би вони - “праві”, незалежно від кольору прапорів, про таке (лібералізацію фінансово-економічної системи, відокремлення держави від громадян і підпорядкування органів влади і управління, починаючи з Верховної Ради, Кабінету міністрів і аж до сільрад, кільком націоналістично-олігархічним кланам, встановлення диктатури та всевладдя корупції) заявили, - отримали б на виборах гарбуза від українського народу”, - переконаний лідер комуністів.

“Але, як говориться, можна обдурювати довго, но не можна безкінечно. Тому, переконаний, люди, врешті решт, позбудуться тих химер, які зараз заволоділи їхніми душами. І чим скоріше це відбудеться, тим скоріше ми разом зможемо вибудувати дійсно соціальну державу – державу для людей, а не для купки олігархів і націоналістичних горлопанів”, - впевнений Симоненко.