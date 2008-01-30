Довгий розвідав, що завтра будуть провокації

Заступник Київського міського голови – секретар Київради Олесь ДОВГИЙ застерігає певні політичні сили від провокаційних дій при затвердженні в цілому на завтрашньому пленарному засіданні сесії Київради міської цільової Програми підготовки та проведення в Києві фінальної частини Чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київради, про це він заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам після засідання президії Київської міської ради.

За даними О.ДОВГОГО, представники опозиційно налаштованих політичних сил, у першу чергу Блоку Віталія Кличка, мають намір під час завтрашнього пленарного засідання зробити провокаційні заяви.

„На жаль, Віталій Володимирович і ті, хто від його імені про все це заявляють, не розбираються і не читають проект рішення. І для того, аби спростувати будь-які провокаційні заяви, як то, щодо нібито планів забудови Труханового острова, завтра для журналістів буде зроблено спеціальну презентацію: кожен отримає відповідний документ, графіки, фотографії, цільове призначення тощо. І я сподіваюся, що журналісти дадуть належну оцінку заявам різного роду крикунів”, - наголосив секретар Київради.

При цьому він додав, що програма з підготовки до Євро-12, пропонована для затвердження депутатам Київради, була визнана спеціалістами УЄФА однією з найкращих.

О.ДОВГИЙ також наголосив, що підготовка до футбольної першості 2012 року проводиться під контролем Київського міського голови Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО і є одним із найпріорітетніших завдань столичної влади.

24 січня Київська міська рада ухвалила за основу міську цільову Програму підготовки і проведення в Києві фінальної частини Євро-2012 з обсягом фінансування 38,5 млрд. грн. Відповідне рішення підтримали на засіданні сесії 98 із 108 депутатів Київради.