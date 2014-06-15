Великобританія нагадала Москві про новий етап санкцій через Україну

Про це заявив міністр закордонних справ Великої Британії Вільям Хейґ, пише Українська правда.

За його словами, Росія має припинити надання підтримки і постачання зброї групам сепаратистів.

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Міністр нагадав, що міжнародне співтовариство готове до нового етапу санкцій проти Росії, "якщо остання буде продовжувати провокувати нестабільність в Україні".

"Я засуджую атаку на український військовий транспортний літак над Луганськом, в результаті якої, за отриманою інформацією, загинуло чимало українських військовослужбовців. Я висловлюю свої щирі співчуття родинам, друзям і колегам загиблих", - зазначив Хейг.

Як повідомляв УНІАН, 14 червня, близько 1.10 при заході на посадку в аеропорту Луганська пострілом із зенітного ракетного комплексу бойовики збили військово-транспортний літак Збройних сил України Іл-76. На борту літака, окрім 9 членів екіпажу, перебували 40 військовослужбовців. Всі вони загинули. Прокуратура відкрила кримінальне провадження за статтею «теракт».

Того ж дня в Маріуполі в результаті обстрілу колони транспорту троє прикордонників загинули і четверо отримали поранення. Колона потрапила під обстріл з автоматів і гранатомета на околиці міста, поблизу заводу "Азовсталь".