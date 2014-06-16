РНБО розгляне введення воєнного стану на Донбасі - Коваль

Про це в ефірі телеканалу Україна заявив в.о. міністра оборони Михайло Коваль.

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"Ця тематика завтра буде піднята на засіданні Ради національної безпеки і оборони, і буде прийнято відповідне рішення", - заявив Коваль, відповідаючи на питання, чи буде вводитися воєнний або надзвичайний стан на сході України і чи є в цьому сенс.

Раніше міністр заявив, що найближчим часом прикордонники і силовики закриють кордон з Росією