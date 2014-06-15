Україна закриє кордон з Росією - міністр

Про це телеканалу "Україна" розповів в.о. міністра оборони України Михайло Коваль, передає ТВі.

"Президент України визначив чіткі завдання з цього приводу, і ми їх виконуємо в повному обсязі. Прикордонники разом із нами найближчим часом відновлять об’єкти державної прикордонної служби в тій зоні, яку ми вже контролюємо. Буквально за кілька днів ми закриємо нашими підрозділами збройних сил увесь державний кордон і створимо буферну зону", – розповів Коваль.

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За словами очільника Міноборони, Україна закрила майже 250 км державного кордону.

У понеділок, 16 червня, має відбутися засідання РНБО, присвячене ситуації на сході країни.