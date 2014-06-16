Терористи нервують та намагаються вирватися зі Слов'янська, який став пасткою

Там немає води, медикаментів, у більшій частині міста немає також світла і зв'язку, і головне – кожного дня бойовиків активно відстрілюють, повідомляє ТСН.

Стає відчутно, що бандитам дуже вже хочеться звідси виїхати. Так, зранку 15 червня під час спроби прорватися через блокпост, що охороняють бійці Нацгвардії, стався бій, в результаті якого було вбито трьох терористів. Ще двоє знаходяться у полоні та дають покази.

Крім того, керівник прес-центру АТО Владислав Селезньов розповів про отриману від розвідки інформацію, що терористи планують невеликими групами відступати або прориватися ближче до російського кордону.

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"Серед бойовиків точиться дуже нездорова ситуація. Вони нервують і намагаються покинути зону АТО, щоб уникнути відповідальності за свої дії. Є інформація, що певні сили бойовиків намагаються перемістити свої позиції у населений пункт Сніжне. Саме там облаштовується нова база бойовиків", - розповів Селезньов.

Вночі проти неділі, 15 червня, терористи також спробували огризнутися. Із системи залпового вогню вони хотіли обстріляти українські блокпости в районі Амвросіївки.

Натомість випущені 6 чи 8 ракет поцілили у приватний сектор. Було зруйновано кілька будівель, дивом ніхто не загинув. За попередньою інформацією, трое цивільних отримали поранення.

Також терористи у неділю вперто хотіли збити український штурмовик Су-25. Вони випустили по ньому чотири ракети з переносного ракетного комплексу. Проте пілот зумів вивести літак з-під вогню і повернувся на аеродром неушкодженим.

До того ж сьогодні, просто на замовлення російських дипломатів, з'явилися чергові докази участі російських військових у бандитських формуваннях, які тероризують Донбас.

Спецслужби затримали громадянина Росії зі зброєю, який вже розповідає слідчим, як він потрапив в Україну і що він робив у блокованому Слов'янську. Нагадаємо, що за минулу добу сили АТО знищили 50 терористів і взяли під контроль 248 км кордону.

Крім того, за інформацією Міноборони, було захоплено бойову машину з документацією, яка підтверджує, що вона входить до складу Збройних сил РФ.