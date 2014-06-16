Газові переговори не дали результату: "Газпром" чекає грошей від України до ранку
У Києві близько 1:30 години понеділка безрезультатно завершилися тристоронні газові переговори, за підсумками яких "Газпром" підтвердив крайній термін, в який він очікує отримати від Києва заборговані за поставки газу гроші.
Про це журналістам повідомив офіційний представник "Газпрому" Сергій Купріянов, повідомляє ТСН.
"Російська сторона очікує оплату заборгованості, що накопичилася за газ у розмірі $ 1951 млн. до 10.00. 16 червня", - сказав Купріянов.
За його словами, у разі ненадходження коштів, постачання газу в Україну буде переведено на режим передоплати.
Своєю чергою, глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв повідомив журналістам, що Україна та Росія за підсумками переговорів так і не змогли досягти компромісу.
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Крім того, глава "Нафтогазу" нагадав, що запропонований Європейською комісією компромісний варіант припускав узгодження тимчасової проміжної ціни на російський газ для України в розмірі $ 326 за тисячу кубічних метрів газу.
"Сьогодні цей компроміс російською стороною підтверджений не був, думаю, що ще є шанс завтра до 9.00 за київським часом, коли починається новий газовий день, для підтвердження цього компромісу", - сказав він.