Газові переговори не дали результату: "Газпром" чекає грошей від України до ранку

Про це журналістам повідомив офіційний представник "Газпрому" Сергій Купріянов, повідомляє ТСН.

"Російська сторона очікує оплату заборгованості, що накопичилася за газ у розмірі $ 1951 млн. до 10.00. 16 червня", - сказав Купріянов.

За його словами, у разі ненадходження коштів, постачання газу в Україну буде переведено на режим передоплати.

Своєю чергою, глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв повідомив журналістам, що Україна та Росія за підсумками переговорів так і не змогли досягти компромісу.

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Крім того, глава "Нафтогазу" нагадав, що запропонований Європейською комісією компромісний варіант припускав узгодження тимчасової проміжної ціни на російський газ для України в розмірі $ 326 за тисячу кубічних метрів газу.

"Сьогодні цей компроміс російською стороною підтверджений не був, думаю, що ще є шанс завтра до 9.00 за київським часом, коли починається новий газовий день, для підтвердження цього компромісу", - сказав він.