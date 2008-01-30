Ющенко розказав бізнесменам, де сидить чорт
На засіданні РНБО Президент шукатиме компроміси
Президент Віктор Ющенко заявляє, що податковий кодекс має бути змінений до кінця 2008 року.
Про це Ющенко заявив під час форуму "Влада і Бізнес - партнери", який триває в середу.
"Нашою взаємною домовленістю має бути те, що 2008 рік – це останній рік, коли ми працюємо в чинному податковому кодексі", - заявив Ющенко.
"Нам треба домовитись, що в 2008 році ми в діалозі між бізнесом і політиками виписали той варіант податкового кодексу, який можна провести в парламенті", - додав він.
Він також зазначив, що для цього є політична воля. "Чорт сидить тільки в дрібницях. Я б хотів щоб ці дрібниці на форумі ми ліквідували", - додав він.
Ющенко також наголосив, що тестовим показником для податкової служби є політика в галузі відшкодування ПДВ.
Він підкреслив, що з цього питання готується засідання Ради Нацбезпеки. "Ми знайдемо компроміси, які треба зробити через законодавство і врегулюємо це питання", - зазначив Ющенко.
Президент навів статистику щодо відшкодування ПДВ в 2007 році. Так на Донеччині відшкодовано 96,3% від сум, що підлягали відшкодуванню, у Запорізькій – 94%. Водночас для Київської області цей показник склав 50%, Полтавщини – 52%.
"Про яку економіку можна в цій країні говорити? Про який запас можна говорити, коли держава не виконує своєї фундаментальної місії, суми, які підлягають поверненню, як борги з бюджету, вона повинна повернути. Так само як і вимагати, щоб борги до бюджету були заплачені", - зазначив він.
"Це одна з проблем, де влада повинна радикально змінити свою поведінку", - наголосив Ющенко.
"Я хочу, щоб ми виходили з того, що ми беремо на себе повну гарантію по відшкодуванню прострочених сум. Це важко зробити в некалендарний період... не ущемляючи бюджет", - зазначив він.
Ющенко також запропонував диференціацію до платників податку: "платників, які співпрацюють з державою отримають більш спрощену процедуру стосунків, в тому числі по відшкодуванню, а по тих, які не навчилися чесно жити, перевіряти їх кожен день".