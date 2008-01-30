Ющенко розказав бізнесменам, де сидить чорт

Президент Віктор Ющенко заявляє, що податковий кодекс має бути змінений до кінця 2008 року.

Про це Ющенко заявив під час форуму "Влада і Бізнес - партнери", який триває в середу.

"Нашою взаємною домовленістю має бути те, що 2008 рік – це останній рік, коли ми працюємо в чинному податковому кодексі", - заявив Ющенко.

"Нам треба домовитись, що в 2008 році ми в діалозі між бізнесом і політиками виписали той варіант податкового кодексу, який можна провести в парламенті", - додав він.

Він також зазначив, що для цього є політична воля. "Чорт сидить тільки в дрібницях. Я б хотів щоб ці дрібниці на форумі ми ліквідували", - додав він.

Ющенко також наголосив, що тестовим показником для податкової служби є політика в галузі відшкодування ПДВ.

Він підкреслив, що з цього питання готується засідання Ради Нацбезпеки. "Ми знайдемо компроміси, які треба зробити через законодавство і врегулюємо це питання", - зазначив Ющенко.

Президент навів статистику щодо відшкодування ПДВ в 2007 році. Так на Донеччині відшкодовано 96,3% від сум, що підлягали відшкодуванню, у Запорізькій – 94%. Водночас для Київської області цей показник склав 50%, Полтавщини – 52%.

"Про яку економіку можна в цій країні говорити? Про який запас можна говорити, коли держава не виконує своєї фундаментальної місії, суми, які підлягають поверненню, як борги з бюджету, вона повинна повернути. Так само як і вимагати, щоб борги до бюджету були заплачені", - зазначив він.

"Це одна з проблем, де влада повинна радикально змінити свою поведінку", - наголосив Ющенко.

"Я хочу, щоб ми виходили з того, що ми беремо на себе повну гарантію по відшкодуванню прострочених сум. Це важко зробити в некалендарний період... не ущемляючи бюджет", - зазначив він.

Ющенко також запропонував диференціацію до платників податку: "платників, які співпрацюють з державою отримають більш спрощену процедуру стосунків, в тому числі по відшкодуванню, а по тих, які не навчилися чесно жити, перевіряти їх кожен день".

Українська правда