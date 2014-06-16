На Донбасі перебувають до 20 тис. бойовиків, більше половини – з Росії, заявляє Парубій

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони України Андрій Парубій.

"За нашими оперативними даними, більше половини тих бойовиків - люди, які прийшли на територію України з РФ. Серед них є і чеченці з Кавказу, а також бойовики спецназу Росії", - підкреслив Парубій.Читайте такожНа кордонах з Україною зосереджено 41,5 тис. російських військових - Парубій

Він також зазначив, що є низка фактів, коли "в окупованих містах відбувається примусова мобілізація місцевих жителів до так званих добровольчих загонів, які організовують терористи".

"За нашими попередніми даними, більше половини - бойовики, які прийшли з РФ, а частина це є також інколи мобілізовані примусово місцеві жителі, яких часто використовують як живі щити", - додав секретар РНБО.

Він також наголосив, що українська влада максимально працює над тим, щоб не допусти жертв серед мирного населення.