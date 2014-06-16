Мітинг під посольством РФ у Києві є результатом недружньої політики Москви - радник Авакова

Двоє з трьох затриманих увечері 14 червня за спробу підпалу «коктейлями Молотова» російського посольства в Києві є неповнолітніми.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

За його словами, троє затриманих були опитані, їхні дані були зафіксовані, після чого вони були відпущені, а за фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

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«Головним завданням було не допустити підпалу посольства, і це завдання було виконане. Коли б не дії міліції та громадських організацій, зокрема самооборони Майдану, російське посольство було б спалене», - сказав Геращенко.

Водночас він відзначив, що йому, як громадянину України, зрозуміла реакція людей, які самоорганізувалися через соцмережі, випадкових перехожих, які просто долучилися до акції й вийшли на протест.

Як відзначив Геращенко, російське керівництво впродовж останніх кількох місяців регулярно проявляє агресивне ставлення до України. Останньою ж точкою кипіння, на думку радника міністра, став факт знищення бойовиками, що спонсоруються Росією, на сході України військово-транспортного літака Іл-76, на борту якого перебувало 49 військовослужбовців, а також обстріл того ж дня колони українських прикордонників, у результаті якого загинули 5 бійців прикордонної служби.

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«Це (акція протесту біля посольства — УНІАН) результат тієї політики, недружньої, яку веде Росія щодо нашої країни», - сказав Геращенко.

Водночас він відзначив, що правоохоронні органи не виключають, що ідея провести подібну акцію була ініційована російськими спецслужбами для посилення ситуації та з метою подальшої її дестабілізації.

За словами радника міністра, зараз відповідні служби проводять моніторинг соцмережі для з'ясування, ким, коли і звідки було дано сигнал на проведення такої акції під російським посольством.

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Як повідомляв УНІАН, після анексії Росією українського Криму, якій передували військова окупація півострова і нелегітимний референдум про вихід Автономної Республіки Крим зі складу України, Росія не залишила спроб дестабілізувати ситуацію в Україні.

У середині квітня російські озброєні бойовики захопили адміністративні будівлі у ряді міст Донецької області, а також у Луганську. Через кордон з РФ поставляється військова техніка, озброєння і пропускаються бойовики.

В даний час на сході України триває активна фаза антитерористичної операції проти терористичних і бандитських угруповань сепаратистів.

14 червня близько 1.10 під час заходження на посадку в аеропорту Луганська пострілом з російського зенітного ракетного комплексу бойовики збили військово-транспортний літак Збройних сил України Іл-76. На борту літака, крім 9 членів екіпажа, перебувало 40 військовослужбовців. Всі вони загинули. Прокуратура відкрила кримінальне провадження за статтею «теракт».

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Того ж дня біля посольства Російської Федерації в Україні відбулася акція протесту проти агресивної політики Кремля і російської підтримки дій терористів і сепаратистів, які призводять до загибелі українських громадян і військовослужбовців.

Мітингувальники закидали посольство яйцями із зеленкою, побили вікна і пошкодили автомобілі посольства.

Міністерство закордонних справ України офіційно заявило, що обурення протестувальників, які прийшли під стіни посольства Росії в Києві на акцію проти агресивної політики Кремля, було використано для спроб провокаційних дій, які не відповідають сталим нормам дипломатичних зносин і захисту дипломатичних установ.

Міністерство внутрішніх справ України відкрило кримінальне провадження за статтею "хуліганство" за фактом подій під посольством РФ в Україні.