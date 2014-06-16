Порошенко обіцяє відновити безпеку на державному кордоні до кінця тижня

Президент України Петро Порошенко впевнений, що найближчим часом Україна зможе встановити повний контроль на кордоні з Росією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, відкриваючи засідання Ради національної безпеки та оборони.

За словами Порошенка, більше 250 км кордону на сьогодні повернуто під контроль України, встановлено блокпости.

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На його переконання, встановлення нових блокпостів, на яких знаходяться українські військові та прикордонники, дозволяє стверджувати, що шляхи потрапляння на українську територію збройних підрозділів, танків, систем залпового вогню артилерії, які ще нещодавно вільно в’їжджали в Україну, на двох небезпечних ділянках закриті.

“І ми рішучими діями на цьому тижні збираємося відновити безпеку на державному кордоні. Я сподіваюсь, що нам це вдасться зробити. Відверто кажу, що це є єдиним стримуючим моментом для запровадження режиму припинення вогню. Як тільки кордон буде закритий, одразу ми можемо проголошувати систему “припинення вогню”. Оголошувати припинення вогню на відкритому кордоні є безвідповідальним щодо ситуації, яка складається в Донецькій і Луганській областях”, - сказав Порошенко.

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Президент підкреслив, що рівень боєздатності і рішучості Збройних сил України, прикордонників, Національної гвардії дає йому підстави для стриманого оптимізму щодо термінів запровадження стану “припинення вогню”