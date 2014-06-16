Україна може закрити пункти пропуску на кордоні з Росією - РНБО

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив секретар РНБО Андрій Парубій на прес-конференції по завершенні засідання РНБО.

“Було прийнято ряд заходів і доручень по відношенню до Збройних сил, прикордонників і Національної гвардії України по завершенню нашої лінії стримування, яка має завершити захист українського державного кордону”, - сказав Парубій.

Читайте такожПарубій: На Донбасі можуть ввести воєнний стан

Він пояснив, що силовики мають здійснити невідкладні заходи із закриття українського державного кордону від вторгнень груп бойовиків і військової техніки з боку Росії.

Крім того, на засіданні РНБО обговорювали питання щодо заборони російським плавзасобам заходити у порти в Азовському морі, а також щодо встановлення тимчасового порядку перетину українсько-російського кордону виключно в пунктах пропуску для залізничного і повітряного сполучення.

“Ми передбачили, що в разі необхідності можна було б зупинити роботу цих пунктів пропуску”, - сказав Парубій.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 16 червня, РНБО прийняла рішення встановити інженерні споруди для захисту кордону України з Росією.

Читайте такожПорошенко обіцяє відновити безпеку на державному кордоні до кінця тижня

“Прийнято рішення про побудову інженерних споруд вздовж нашого кордону і невідкладні заходи для розвідки стосовно нейтралізації диверсантів, які проходять на територію України”, - підкреслив Парубій.

За його словами, РНБО доручила Кабінету міністрів організувати односторонню демаркацію українсько-російського державного кордону, забезпечити його належним інженерно-технічним облаштуванням відповідно до існуючого рівня загроз національній безпеці.