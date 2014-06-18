Сьогодні випускники військових вишів будуть направлені у зону АТО - Коваль

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав в.о. міністра оборони Михайло Коваль після урочистих заходів, присвячених випуску слухачів оперативно-стратегічного та оперативного тактичного рівнів підготовки і 100-річного ювілею початку підготовки військових фахівців у навчальних корпусах Національного університету оборони України ім. Івана Черняховського.

Читайте такожРНБО розгляне введення воєнного стану на Донбасі - Коваль

За словами Коваля, частина цьогорічних випускників військових закладів освіти вже перебуває у бойових порядках - офіцери керують батальйонами територіальної оборони тощо.

“Через декілька днів нинішні випускники поповнять склад тих з'єднань і частин, які виконують завдання по стабілізації обстановки у Донецькій і Луганській областях”, - сказав Коваль і дав високу оцінку сьогоднішнім випускникам.