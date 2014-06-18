Міністр оборони розповів, коли буде відновлено контроль на кордоні з Росією

Як передає кореспондент УНІАН, про це Коваль сказав сьогодні на брифінгу.

“Ми ведемо безперервні бої, причому бої затяжні, запеклі, ми відновлюємо положення і закриваємо тим самим державний кордон від зовнішнього втручання”, - сказав Коваль.

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Відповідаючи на запитання, чи можливо врегулювати ситуацію на сході України без запровадження воєнного стану, Коваль зауважив, верховний головнокомандувач, президент України Петро Порошенко оприлюднив свій план мирного врегулювання.

“Збройні сили України є частиною цього плану, ми виконуємо ті завдання, які визначені президентом на РНБО”, - сказав Коваль.

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“Ми впевнені, що у наших ворогів вистачить мужності і здорового глузду, то цей план буде втілений в життя”, - сказав Коваль.

Як повідомляв УНІАН, планом Порошенка з врегулювання ситуації на сході України передбачено посилення контролю на українсько-російському кордоні, створення десятикілометрової буферної зони на кордоні і відведення незаконних збройних формувань, звільнення всіх незаконно захоплених адміністративних будівель, відновлення роботи місцевих органів влади та центральних телеканалів і радіостанцій.

Також планом передбачено внесення змін до Конституції України щодо децентралізації влади, проведенні дострокових місцевих і парламентських виборів.