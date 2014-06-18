Терористи перегнали до Донецька два російські танки Т-72 – речник РНБО
12:35, 18 червня 2014Політика
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Терористи перегнали до Донецька два російські танки Т-72.
Терористи мають два Т-72 / liveguns.ru
Як передає кореспондент УНІАН, про це речник інформаційного центру РНБО Володимир Чеповий повідомив на брифінгу.
«Учора сепаратисти перемістили до Донецька два російські танки Т-72», - сказав він.
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При цьому Чеповий підкреслив, що такого типу танків немає на озброєнні української армії.
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