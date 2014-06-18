Поблизу Калуги стоїть колона бронетехніки протяжністю 15 км - спікер РНБО

12:51, 18 червня 2014
Політика
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Поблизу Калуги стоїть колона бронетехніки протяжністю 15 км

REUTERS

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив спікер інформаційного центру РНБО Володимир Чеповий на брифінгу.

«17 червня на автомобільній дорозі Москва-Київ, поблизу міста Калуга, зафіксовано колону військової техніки збройних сил РФ – це БТРи та важка гусенична техніка на платформах, яка стояла на узбіччі в напрямку міста Брянськ. Протяжність колони становила близько 15 км», - зазначив він.

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