Поблизу Калуги стоїть колона бронетехніки протяжністю 15 км - спікер РНБО

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив спікер інформаційного центру РНБО Володимир Чеповий на брифінгу.

«17 червня на автомобільній дорозі Москва-Київ, поблизу міста Калуга, зафіксовано колону військової техніки збройних сил РФ – це БТРи та важка гусенична техніка на платформах, яка стояла на узбіччі в напрямку міста Брянськ. Протяжність колони становила близько 15 км», - зазначив він.