У Раду внесена постанова про призупинення акредитації журналістів з РФ

У парламенті зареєстрований проект постанови про призупинення акредитації журналістів і технічних працівників деяких засобів масової інформації Росії при органах влади.

Авторами документу є народні депутати від фракції ВО "Свобода" Руслан Кошулинський, Ігор Мірошниченко та Олександр Мирний.

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