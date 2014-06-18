У Раду внесена постанова про призупинення акредитації журналістів з РФ

13:47, 18 червня 2014
Політика
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У парламенті зареєстрований проект постанови про призупинення акредитації журналістів і технічних працівників деяких засобів масової інформації Росії при органах влади.

В Раду внесено постановление о приостановке аккредитации российских журналистов / фото inpress.ua

Авторами документу є народні депутати від фракції ВО "Свобода" Руслан Кошулинський, Ігор Мірошниченко та Олександр Мирний.

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