У Раду внесена постанова про призупинення акредитації журналістів з РФ
13:47, 18 червня 2014Політика
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У парламенті зареєстрований проект постанови про призупинення акредитації журналістів і технічних працівників деяких засобів масової інформації Росії при органах влади.
У Раду внесено постанову про призупинення акредитації російських журналістів / фото inpress.ua
Авторами документу є народні депутати від фракції ВО "Свобода" Руслан Кошулинський, Ігор Мірошниченко та Олександр Мирний.
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