Журналісти Звєзди описали, як сфальсифікували новини про фосфорне бомбардування (фото, документи)

До "5-го каналу" потрапили заяви журналістів Євгена Давидова та Микити Конашенкова, в яких вони вибачаються перед народом України за відверту брехню російських ЗМІ.

Давидов і Конашенков зізнаються, що під час роботи у Слов'янську та Краматорську майже вся інформація, яку вони оприлюднювали, була вигаданою. Готові тексти їм надсилали з редакції у Москві. Саме ці двоє журналістів розповсюдили матеріал про нібито використання українськими силовиками фосфорних бомб під Слов'янськом та про використання українською армією установок "Град" проти мирного населення.

Серед іншого журналіст повідомив: "Про теми для зйомок мені говорило керівництво телеканалу у Москві. У тому числі про фосфорні бомби, які особисто не бачив. Факти невідповідності обстановки, тієї, що показує російське ТВ, спостерігав неодноразово. У зв’язку з чим приносимо вибачення народу України" .

Як повідомляв УНІАН, 14 червня бійці «Правого сектору» затримали біля Покровського блокпосту на Дніпропетровщині двох журналістів офіційного телеканалу збройних сил Росії «Звєзда» - громадян Росії та двох жителів Донеччини, які за грошову винагороду перевозили іноземців до Дніпропетровська.

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За інформацією «Правого сектору», у російських журналістів виявлено дані про їх контакти «з найманцями та диверсантами з Росії, зокрема з Алєксандром Мажаєвим, більш відомим під прізвиськом "Бабай", які не потрапляли до телесюжетів для російських новин».

Крім того, працівники "Звєзди" таємно знімали блокпости української армії, після чого відповідні дані потрапляли до Москви та озброєних сепаратистів.

Затримані були передані співробітникам управління СБУ в Дніпропетровській області для встановлення усіх їхніх зв'язків з координаторами ДНР та російськими найманцями.

16 червня російських журналістів заступники голови Дніпропетровської облдержадміністрації Святослав Олійник та Геннадій Корбан передали помічнику військового аташе Російської Федерації в Україні Едуарду Белашеву.

Раніше в мережі з'явилося відео допиту затриманого 14 червня журналіста телеканалу "Звєзда" Євгена Давидова.