Завтра в Києві Порошенко проведе переговори з бізнесменами і політиками східних областей України - Геращенко
17:55, 18 червня 2014Політика
0 0
У четвер, 19 червня, у Києві президент України Петро Порошенко проведе переговори з регіональною елітою сходу України.
REUTERS
Про це у коментарі УНІАН повідомила уповноважений президента з мирного врегулювання конфлікту в Донецькій і Луганській областях Ірина Геращенко.
"Президент готовий до діалогу з мерами, з представниками бізнесу, політичною елітою Донецька і Луганська", - підкреслила Геращенко.Читайте такожГеращенко призначена Уповноваженим Президента з мирного врегулювання ситуації на Донбасі
Вона зауважила, що Порошенко ініціював діалог з людьми, які мають авторитет, підтримку і довіру в цьому регіоні. Водночас Геращенко підкреслила, що президент не зустрічатиметься з тими, хто "вбивав своїх співвітчизників і вводив туди (іноземні) війська".
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter