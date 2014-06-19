Турчинов: За введення надзвичайного стану в ПЕК необхідно «подякувати» Путіну

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на засіданні парламенту, відповідаючи на виступ одного з лідерів групи “Суверенна європейська Україна” Ігоря Єремеєва, котрий зазначив, що якщо в Україні сьогодні надзвичайна ситуація, то потрібно вводити воєнний стан, а не надзвичайний стан в окремих галузях.

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У відповідь Турчинов зазначив: “Те, що у нас надзвичайний стан в енергетиці, це ви повинні оплески зробити не виступаючому (після виступу Єремеєва в сесійній залі пролунали оплески з боку окремих народних депутатів — УНІАН), а Володимиру Путіну за надзвичайний стан в енергетиці України, яка блокується Російською Федерацією”.

“Проти нас ведеться агресія. Коли вам це не відомо, шановні колеги, то включіть телевізор, будь-яку програму, і ви про це дізнаєтесь”, - наголосив Турчинов.