Акунін: Путін у будь-якому разі скінчить погано
03:26, 19 червня 2014Політика
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Російський письменник Григорій Чхартишвілі, відомий під псевдонімом Борис Акунін, вважає, що Росію чекає переворот
REUTERS
Таку думку він висловив в інтерв’ю DW.
"У Володимира Путіна вибору вже немає. Він у будь-якому разі скінчить погано. Це станеться або у вигляді палацового перевороту, або соціального зриву. Коли система відмовляється від виборів, вона не залишає народу вибору", – вважає письменник.
За його словами, російська влада позбавила себе можливості провести зміни в країні мирним шляхом.
"Те, що ми намагалися робити останнім часом, і те, що у нас не виходило – передусім через тупість і недалекоглядність російської влади, – було для неї способом мирного переходу. Влада цього не зрозуміла. Зараз вона себе позбавила такої можливості", – наголосив Акунін.
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