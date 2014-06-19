Акунін: Путін у будь-якому разі скінчить погано

Таку думку він висловив в інтерв’ю DW.

"У Володимира Путіна вибору вже немає. Він у будь-якому разі скінчить погано. Це станеться або у вигляді палацового перевороту, або соціального зриву. Коли система відмовляється від виборів, вона не залишає народу вибору", – вважає письменник.

За його словами, російська влада позбавила себе можливості провести зміни в країні мирним шляхом.

"Те, що ми намагалися робити останнім часом, і те, що у нас не виходило – передусім через тупість і недалекоглядність російської влади, – було для неї способом мирного переходу. Влада цього не зрозуміла. Зараз вона себе позбавила такої можливості", – наголосив Акунін.