Ярема показав кабінет Пшонки: курильня, спа-салон, тренажерний зал, окремий ліфт

16:32, 19 червня 2014
Політика
1 0

Новопризначений Генеральний прокурор України Віталий Ярема показав журналістам кабінет колишнього генпрокурора Віктора Пшонки. 

Робочі апартаменти Пшонки мають сім кімнат / ТСН

До 7-кімнатного приміщення раніше доступ мали навіть не всі заступники посадовця, повідомляє ТСН.

Окрім офіційних кабінетів, робочі апартаменти Пшонки мали курильню, невеликий спа-салон з перукарнею, кухню, спортзал. Оздоблені кімнати дорогими матеріалами: червоним деревом, на сантехніці позолота, меблі оббиті оксамитом, на стінах розвішані картини. До прихованих приміщень генпрокурор-втікач діставався на окремому ліфті.

Читайте такожЗавтра в Києві відкриється виставка "скарбів Януковича"Новий очільник Генпрокуратури наразі роздумує, що робити з таким спадком - чи заходити туди, чи ні, пише ТСН.

Робочі апартаменти Пшонки мають сім кімнат / ТСН

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter