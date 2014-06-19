Ярема показав кабінет Пшонки: курильня, спа-салон, тренажерний зал, окремий ліфт

До 7-кімнатного приміщення раніше доступ мали навіть не всі заступники посадовця, повідомляє ТСН.

Окрім офіційних кабінетів, робочі апартаменти Пшонки мали курильню, невеликий спа-салон з перукарнею, кухню, спортзал. Оздоблені кімнати дорогими матеріалами: червоним деревом, на сантехніці позолота, меблі оббиті оксамитом, на стінах розвішані картини. До прихованих приміщень генпрокурор-втікач діставався на окремому ліфті.

Читайте такожЗавтра в Києві відкриється виставка "скарбів Януковича"Новий очільник Генпрокуратури наразі роздумує, що робити з таким спадком - чи заходити туди, чи ні, пише ТСН.