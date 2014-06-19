Ярема показав кабінет Пшонки: курильня, спа-салон, тренажерний зал, окремий ліфт
16:32, 19 червня 2014Політика
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Новопризначений Генеральний прокурор України Віталий Ярема показав журналістам кабінет колишнього генпрокурора Віктора Пшонки.
Робочі апартаменти Пшонки мають сім кімнат / ТСН
До 7-кімнатного приміщення раніше доступ мали навіть не всі заступники посадовця, повідомляє ТСН.
Окрім офіційних кабінетів, робочі апартаменти Пшонки мали курильню, невеликий спа-салон з перукарнею, кухню, спортзал. Оздоблені кімнати дорогими матеріалами: червоним деревом, на сантехніці позолота, меблі оббиті оксамитом, на стінах розвішані картини. До прихованих приміщень генпрокурор-втікач діставався на окремому ліфті.
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Робочі апартаменти Пшонки мають сім кімнат / ТСН
Робочі апартаменти Пшонки мають сім кімнат / ТСН
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