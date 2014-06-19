Рада прийняла закон про надання пільг сім'ям загиблих під час АТО

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 234 народних депутати з 331, зареєстрованих у сесійній залі.

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Згідно з прийнятими змінами, дія закону "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" поширюється на членів сімей осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, які загинули або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, отриманих під час участі в АТО, захищаючи незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.