Рада прийняла закон про надання пільг сім'ям загиблих під час АТО
18:22, 19 червня 2014Політика
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Верховна Рада внесла зміни до ст. 10 закону "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" щодо співробітників правоохоронних органів, які брали участь в антитерористичній операції (АТО).
Фотокорреспондент газеты “Голос України” Александр Клименко
Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 234 народних депутати з 331, зареєстрованих у сесійній залі.
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Згідно з прийнятими змінами, дія закону "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" поширюється на членів сімей осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, які загинули або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, отриманих під час участі в АТО, захищаючи незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.
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