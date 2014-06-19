У центрі Донецька терористи захопили дитячо-молодіжний центр
20:58, 19 червня 2014Політика
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У центрі Донецька невідомі озброєні люди зайняли приміщення дитячо-молодіжного центру.
REUTERS
Про це УНІАН сьогодні повідомили в прес-службі Донецького міського управління міліції.
Так, згідно з повідомленням, у Ворошиловському районі о 17.00 середи в обласний дитячо-молодіжний центр, розташований за адресою пр. Б. Хмельницького, 96, зайшла група невідомих (кількість встановлюється), які на підставі свого акта вимагали передати їм все майно і ключі від приміщення центру.
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Міліція відкрила кримінальне провадження за ст. 341 КК України (захоплення державних або громадських будівель). Санкція статті передбачає покарання аж до позбавлення волі на строк до 3 років.
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