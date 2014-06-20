Латвія підтримає мирний план президента України

Про це на своїй сторінці у Твіттері заявив міністр закордонних справ Латвії Едгар Рінкевіч.

”Латвія підтримує мирний план, представлений українським президентом Порошенком, сподіваючись, що його підтримуються всі сторони, а Росія зрештою, займе конструктивну позицію”, - написав Рінкевіч.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні президент України, перебуваючи на Донбасі, представив мирний план з врегулювання ситуації на сході країни.

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Цей план складається з 15 кроків та передбачає гарантії безпеки для всіх учасників переговорів, звільнення від кримінальної відповідальності тих, хто склав зброю і не здійснив тяжких злочинів, звільнення заручників.