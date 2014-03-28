У Конгресі вимагають від Обами скликати сесію Ради НАТО і посилити боєздатність Європи

Повний текст листа виклав лідер групи «Інформаційний спротив» Дмитро Тимчук на своїй сторiнцi в «Фейсбук».

Шановний містер Президент, ми пишемо Вам сьогодні у зв'язку з тривожною ситуацією, що вимагає негайного втручання, як випливає з нової інформації, яка опинилася в нашому розпорядженні. Ми вкрай стурбовані агресивними діями Російських військ на східному кордоні України, а також повідомленнями про те, що Москва може загрожувати нашим союзникам в Прибалтиці.

Ми закликаємо Вашу адміністрацію, у співпраці з нашими союзниками по НАТО, передати наявні у нас розвіддані уряду України, щоб допомогти зробити відповідні і своєчасні заходи для захисту суверенітету і територіальної цілісності України, яку Ви зобов'язалися підтримувати. Ми також впевнені, що США категорично необхідно вжити превентивних заходів для приведення в готовність військ США в регіоні і додатково посилити присутність в регіоні, щоб забезпечити безпеку наших союзників і партнерів у Східній і Центральній Європі.

Детальна інформація про те, що вселяє нам такі побоювання, буде переслана додатковим листом по відповідних каналах. Однак ми також хочемо звернути увагу на безліч незасекреченных звітів високопосадовців до Вашої Адміністрації, з яких випливає, що десятки тисяч російських військ сконцентровані біля східного кордону України і проводять там «навчання» в Східній Україні присутні сили російського спецназу, мета яких - провокувати цивільні безладдя і хаос, а також помітний слід пересувань Російських військово-морських сил та сухопутних військ виявлений поблизу Прибалтики.

У нас є глибоке переконання, що Москва може здійснити вторгнення в Східну та Південну Україну, тиснути з заходу з Придністров'я, а також шукати можливості захоплення територій в Прибалтиці.

Командир Європейської групи військ США (EUCOM) і Генеральний Секретар НАТО - обидва підняті по тривозі. Раніше на цьому тижні, в Брюсселі Командир EUCOM Генерал Філіп Бридлов заявив: «Російські війська, розташовані на схід від кордону України, дуже значні за розмірами і більш ніж готові до бою» Він також заявив: «Було абсолютно логічно розмістити російські збройні сили на Східному кордоні України з тим, щоб рухатися звідти в сторону Придністров'я (якщо таке рішення було б прийняте) - і це дуже великий привід для тривоги!». Секретар НАТО Генерал Расмуссен також підкреслив, що «Ми дуже стурбовані тим, що російські війська шикуються уздовж кордонів України».

Містер Президент, ви заявили, що «працюєте в постійному контакті з Українським урядом». Ми припускаємо, що такий контакт повинен включати передачу будь-яких даних про пересування російських військ і можливих сценаріїв атак на Україну, і надання такої інформації повинно дозволити Українському уряду вжити необхідні заходи для захисту її народу, суверенітету і територіальної цілісності».

Ми також переконані, що Вам необхідно наказати Міністру Оборони підвищити рівень тривоги і наростити боєготовність американських військ у Європі невідкладно, включаючи передові сили швидкого реагування. Якщо не вжити такі стримуючі заходи перед лицем російської агресії, то це значно ускладнить можливості дипломатичного і мирного вирішення цієї ситуації, якого ми всі так хочемо. Бездіяльність США і НАТО буде лише заохочувати російських військових стратегів, і ймовірність подальшої ескалації буде, швидше за все, лише зростати.

Ми всі винесли з попередніх криз розуміння, що, якщо американські збройні сили не розгорнуті заздалегідь, у відповідь на лише прогнозовану загрозу, то в подальшому це значно скорочує нашому керівництву простір для маневру при прийнятті рішень. У зв'язку з цим ми закликаємо Вас скликати термінову сесію Ради НАТО під керівництвом Міністра Хейгела і Голови Демпсі і вимагати від наших союзників по НАТО також підвищити боєготовність своїх озброєних до рівня, що відповідає подіям, кваліфікований за Статтею 5. (Стаття 5 передбачає, що члени НАТО повинні втрутитися в разі військової атаки на одного з членів НАТО)

Містер Президент, у нас все ще є можливість запобігти агресію Росії, однак президент Путін має побачити, що ми віддані своєму обов'язку перед Україною і нашими Європейськими союзниками і партнерами. Він повинен з усією очевидністю відзначити нашу рішучість, включаючи рішучість вести військові дії, і абсолютно чітко зрозуміти, у що йому це обійдеться.