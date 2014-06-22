Війська РФ почали передислокацію в рамках раптової перевірки боєготовності

Війська РФ, задіяні в перевірці готовності Центрального військового округу приступили до великомасштабної передислокації в призначені райони, повідомляє ИТАР-ТАСС.

Як поінформували в Міноборони РФ, танкові і зенітні ракетні з'єднання ЦВО завершують завантаження на залізничні платформи і найближчим часом приступлять до здійснення маршу в райони призначення. Ряд сполучень і військових частин округу приступили до здійснення маршів своїм ходом на полігони Юргінскій, Чебаркульський і Тоцкое.Читайте такожПутін привів у повну бойову готовність війська

Підрозділи Іванівського повітряно-десантного, Ульяновського десантно-штурмового сполук та окремого полку зв'язку Повітряно-десантних військ, направились на аеродроми і знаходяться в готовності до перекидання та десантування в призначені райони.

"Основним завданням першого етапу перевірки бойової готовності є оцінка дій командирів і штабів при приведенні у вищі ступені бойової готовності та висування в райони зосередження", - пояснили у військовому відомстві.

Як підкреслили у відомстві, Росія повідомила країни-партнери по Організації безпеки і співробітництва в Європі про проведення з 21 червня раптової комплексної перевірки військ Центрального військового округу.