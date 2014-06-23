В Донецьку проросійські активісти напали на авто Кучми та Шуфрича

Як повідомляє hromadske.tv, представники охорони т.з. «ДНР» намагалися відігнати розлючених людей, щоб кортеж залишив територію біля адміністрації, тому машини змогли поїхати.

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Нагадаємо, що за підсумком переговорів було домовлено про обопільне припинення вогню до 27 червня.