В Донецьку проросійські активісти напали на авто Кучми та Шуфрича
22:53, 23 червня 2014Політика
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Учасники проросійського мітингу, здебільшого пенсіонери, в Донецьку вчинили напад на автомобілі екс-президента Леоніда Кучми та «регіонала» Нестора Шуфрича, які прибули на переговори з лідерами терористів в Донецькій ОДА.
В Донецьку проросійські активісти атакували авто Кучми та Шуфрича
Як повідомляє hromadske.tv, представники охорони т.з. «ДНР» намагалися відігнати розлючених людей, щоб кортеж залишив територію біля адміністрації, тому машини змогли поїхати.
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Нагадаємо, що за підсумком переговорів було домовлено про обопільне припинення вогню до 27 червня.
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