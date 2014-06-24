Клімкін і Путін прибули у Відень на конференцію ОБСЄ з питань безпеки

Як повідомили УНІАН у департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ (МЗС), на сесії запланований виступ Павла Клімкіна під назвою «Забезпечення безпеки та стабільності в регіоні ОБСЄ у світлі подій в Україні». Ключовим елементом виступу буде представлення мирного плану президента України Петра Порошенка з урегулювання ситуації на сході країни.

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Крім того, глава МЗС проведе зустріч у тристоронньому форматі з головою ОБСЄ Дідьє Буркгальтером та міністром закордонних справ Сербії Івіцем Дачичем, а також окремо зустрінеться з генеральним секретарем ОБСЄ Ламберто Занньєром.

Також до Відня прибув президент Росії Володимир Путін для переговорів з лідерами Австрії та ОБСЄ. Центральними цілями його візиту є заблоковане з ініціативи Євросоюзу будівництво газопроводу «Південний потік» і криза в Україні, повідомляє радіо "Свобода".

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Зокрема, Володимир Путін зустрінеться з міністром закордонних справ Швейцарії Дідьє Буркгальтером, який головує в ОБСЄ. Крім цього він буде присутнім на підписанні угоди між російським «Газпромом» і австрійською фірмою OMV.

Російський лідер намагатиметься здобути підтримку Австрії в питанні будівництва газопроводу «Південний потік» – після того, як Болгарія призупинила роботу над цим проектом по рекомендації Євросоюзу.