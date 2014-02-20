Євромайдан SOS заявляє про 50 зниклих людей

Євромайдан SOS розшукує людей, з якими рідні чи знайомі втратили зв`язок 18-19 лютого 2014 року - станом на 22.00. У середу, 19 лютого, зникло 50 осіб.

Про це повідомляється на сторінці ‎Євромайдан SOS у Facebook, де розміщено список прізвищ зниклих.

«Ми звертаємо увагу на те, що даний перелік осіб не є вичерпним. Він формувався на основі повідомлень на нашу «гарячу» лінію, приватних повідомлень в соціальних мережах та інформації зі ЗМІ. Особи, які зазначені в даному списку, не обов’язково мають причесніть до протестів у Києві чи інших містах України під загальною назвою «Євромайдан», - зазначається в повідомленні.

У разі, якщо відоме місцеперебування чи інші відомості просять телефонувати на «гарячу» лінію об’єднання: 0685481241; 0666849830; 0633379573