Постпред Литви в ООН: Бойовики з Росії - причина, а не наслідок кризи на Донбасі

Постійний представник Литви Раймонда Мурмокайте назвала Росію причиною, а не наслідком кризи на Донбасі.

Про це вона заявила під час свого виступу на засіданні Ради Безпеки ООН, передає Еспресо.TV.

Читайте такожВ ООН немає сумнівів, що терористи на Донбасі - громадяни Росії

"Постійний приплив бойовиків і зброї з російського кордону призвело до тривожного погіршення ситуації з правами людини і гуманітарної ситуації. У доповіді чітко ясно, що бойовики з Росії - причина, а не наслідок кризи на Донбасі. Точно так, як і анексія Криму Росією призвела до погіршення ситуації з правами людини на півострові. На Донбасі відбуваються вбивства в сталінському дусі, рекет, тортури - все це зараз відбувається в регіоні. Сепаратисти нападають, застосовуючи важке озброєння. Був збитий український військовий літак, в результаті чого загинуло більше сорока людей.

Буквально два дні тому президент Порошенко був на сході країни, говорив з людьми. Також був прийнятий мирний план, який повинен дозволити реально змінити ситуацію. На жаль "вітали" його новими нападами на українських військових. Ми закликаємо, щоб Росія завтра скасувала резолюцію з використання військ в Україні. Щоб Росія поклала кінець притоку російських найманців і зброї на територію України. Потрібно припинити постійну пропаганду Росії. Нема в 21 столітті місця для зміни чужих кордонів", - підкреслила вона.