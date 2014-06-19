У Криму порушуться права проукраїнських громадян - доповідь ООН

Про це йдеться в доповіді Моніторингової місії ООН з прав людини, повідомляє Дзеркало тижня.

Звіт, підготовлений Моніторинговою місією ООН з прав людини, налічує 58 сторінок і охоплює період з 7 травня по 7 червня. Значне місце в ньому, як і в двох попередніх, приділено ситуація на Сході, яка все погіршується, а також ситуації з правами людини в Криму.

За словами голови місії Армена Арутюняна, ситуацію з правами людини в Криму комісія ООН "розглядає, виключно виходячи з резолюції Генасамблеї ООН 68/262 про територіальну цілісність України".

Читайте такожУ Криму значно зросли потоки героїну - експертТак, особи, відомі своїми проукраїнськими поглядами, зазнають там постійних погроз, що особливо проявляється в неможливості реалізувати право на освіту українською мовою, на працевлаштування. Звужуються для них і можливості реалізації культурних та інших прав. Доповідь відзначає також законодавчу невизначеність в Криму - коли українське законодавство вже не діє, а російське тільки має запрацювати, що в результаті також залишає свій відбиток на загальній ситуації з правами людини, що продовжує погіршуватися.

Відзначається також кілька випадків насильства, погроз і залякування представників духовенства та членів УПЦ, а також послідовників інших релігійних конфесій в Донецьку, Луганську та Криму.

Доповідь також містить рекомендації уряду України, де-факто - владі Криму та уряду РФ, які на даний момент фактично керують окупованою територією.