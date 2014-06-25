Військова частина в Авдіївці вже п'яту добу чекає на підкріплення

У місті Авдіївці військова частина протиповітряної оборони №2938, яка обслуговує Донецький аеропорт і яку 21 червня обстріляли терористи, п'яту добу чекає підкріплення від української армії.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили батьки солдатів-строковиків, які зараз знаходяться в цій частині, виконують свій військовий обов‘язок.

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За їхніми словами, в результаті обстрілу частини пошкоджено спецустановки, які застосовуються для спостереження за повітряним простором і зараз хлопці просто укріплюють окопи».

«Солдати готові тримати оборону. Але у них лише автомати і це не рівноцінно озброєнню терористів. Зараз вони просто продовжують рити окопи і чекати допомоги», - говорять батьки. При цьому підкреслюють, що після обстрілу вже йде п'ята доба, але ніхто в частину з армійського керівництва не приїжджав, «щоб хоч оцінити ситуацію на місці».

«Наших дітей готують стати живою мішенню», - заявляють батьки і зазначають, якщо немає підкріплення, то їх треба евакуювати, не чекаючи чергових масових жертв українських солдатів.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 21 червня, в Авдіївці військову частину протиповітряної оборони №2938, яка обслуговує Донецький аеропорт, було піддано з боку терористів масованому обстрілу з великокаліберної зброї.

За даними Міноборони, після того, як на допомогу полку повітряних сил прибули військовослужбовці частини спецпризначення, вони спільно дали відсіч нападаючим. З боку військовослужбовців ЗС України загиблих і поранених немає. Охорону території всіх підрозділів частини зенітних ракетних військ посилено, - підкреслюють у Міноборони.

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Водночас батьки військовослужбовців цієї частини стверджують, що командир частини звернувся до свого керівництва з проханням про допомогу, оскільки терористи розгромили КПП, знищили устаткування і сили тепер не рівні. Крім того, в частині служать вузькі фахівці-оператори з обслуговування радіолокаційних установок, які лише автоматами фізично не зможуть відбити черговий напад терористів, якщо не буде допомоги.