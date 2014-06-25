МЗС називає "кроком у правильному напрямку" сьогоднішнє рішення Ради Федерації

МЗС України вважає “кроком у правильному напрямку” рішення Ради Федерації Росії про скасування дозволу президентові Володимиру Путіну використовувати Збройні сили РФ на території України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Євген Перебийніс сказав на брифінгу.

“Ми взяли до уваги окремі сигнали, які протягом останніх днів надходять від російських високопосадовців, в тому числі рішення Ради Федерації про скасування сумнозвісного закону, який дозволяв введення на територію України російських військ. Безумовно, це рішення, прийняте під тиском світової спільноти, є кроком у правильному напрямку”, - сказав він.

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Водночас Перебийніс зазначив, що не треба піддаватися будь-яким ілюзіям щодо нібито мирних настроїв Кремля.

“Сам факт прийняття 1 березня рішення про використання російських військ на території іншої суверенної держави свідчить про повне ігнорування Росією міжнародного права, відсутність елементарної поваги до суверенітету і територіальної цілісності України, попри свої міжнародні зобов'язання та чинність міжнародних договорів. І це ключовий елемент, який Україна та весь цивілізований світ повинні врахувати у своїх подальших оцінках дій та намірів Москви”, - сказав Перебийніс.

Він також назвав відверто провокаційним вчорашні розмірковування і натяки помічника російського президента Владислава Суркова про “мужність” так званої Південної Осетії, яка визнала так звану “Луганську народну республіку”, а також практично не завуальовані погрози щодо розколу України, якщо не буде федералізації.

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Як повідомляв УНІАН, 1 березня Рада Федерації Росії одностайно ухвалила пропозицію Путіна про можливе введення військ в Україну.

24 червня Путін запропонував Раді Федерації скасувати дозвіл на використання Збройних сил РФ на території України.

Путін пояснив, що просив Раду Федерації дати згоду на застосування армії у зв'язку з «подіями навколо Криму».

Рада Федерації сьогодні скасувала свій дозвіл президенту Росії Володимиру Путіну використовувати Збройні сили РФ на території України.