The New York Times: Обама сумнівається в Путіні і має намір посилити тиск на російський уряд

Про це пише в своїй статті під назвою «Обама сумнівається в Путіні і має намір посилити тиск на російський уряд» в газеті The New York Times Пітер Бейкер.

Читайте такожКемерон і Обама готові ввести нові санкції проти Росії

Навіть після того, як Кремль підтримав рішення про припинення вогню на сході України, американські чиновники все ще не впевнені, що слова будуть підкріплені діями. Росія знову дислокували свої війська біля українських кордонів і виставила там важку артилерію, щоб, як вважають американські чиновники, допомагати сепаратистам, які у вівторок збили український військовий вертоліт.

Але у Барака Обама виникли складнощі, коли він спробував сильніше натиснути на російський уряд. Європейські лідери, які повинні зустрітися в п'ятницю в Брюсселі, неохоче підтримують американського президента, так як у них складається враження, що Путін дійсно може відступити. Великі американські підприємці, які також виступають проти односторонніх заходів проти Росії, які можуть зашкодити їх компаніям, розгорнули рекламну кампанію проти планів Обами.

Барак Обама говорив в понеділок з Володимиром Путіним, щоб закликати його вжити більш суттєві заходи для врегулювання українського кризи, і у відповідь на це президент Росії у вівторок звернувся до Ради Федерації з проханням скасувати офіційний дозвіл на військове вторгнення в Україну. Американські чиновники вважають такий крок позитивним, але символічним, якщо припустити, що він був спрямований на те, щоб Євросоюз відмовився вводити додаткові санкції.

У той час як держсекретар США Джон Керрі та інші американські дипломати вирушили в Брюссель на зустріч зі своїми європейськими колегами, Барак Обама у вівторок подзвонив британському прем'єр-міністру Девіду Камерону, щоб обговорити наступні кроки, які можуть бути зроблені вже на цьому тижні для врегулювання кризи. В кінці розмови обидва згадали про те, що Росії ще слід виконати вимоги «Великої сімки», щоб уникнути додаткових санкцій.

«Зараз ми зосередили свою увагу не тільки на заяви, які робить президент, хоча ми вітаємо їх, - сказав Джош Ернест, прес-секретар Білого дому, - але також і на його діях».

Британський уряд заявив, що Росія не зупинила потік бойовиків і зброї в Україну і не перестала навчати групи сепаратистів. Американські та британські лідери «підтвердили, що будуть виконувати свої зобов'язання за введення додаткових санкцій проти Росії, якщо вона не зробить цього», - заявив Кемерон.

Адміністрація Обами розробила три варіанти подальших заходів, як повідомили урядовці: заборонити будь-які взаємодії з деякими з найбільших російських банків, не передавати технології російським енергетичним і оборонним підприємствам, і припинити співпрацю з російськими оборонними підприємствами.

Будь-яка з цих дій у багато разів перевершує санкції, які були введені до сьогоднішнього дня проти окремих російських чиновників, бізнесменів і компаній. Але щодо Росії Сполучені Штати не будуть застосовувати жорстких санкцій, як ті, які були введені проти Ірану. Американський уряд прийшов до висновку, що такі санкції не будуть настільки ефективними стосовно Росії, як це було у випадку з Іраном, оскільки вона має більш широку економіку. Замість цього вони розглядають ті заходи, які матимуть помітний вплив, але не сильно вплинуть на світові ринки.

Представники Конгресу заявили, що заплановані заходи нададуть сильний тиск на Росію, але не будуть повномасштабною економічною атакою. Такі плани не задовольнять усіх правників, які закликали до більш жорстких санкцій.

Питання про те, чи підтримають європейці такі заходи, залишається відкритим. Американські чиновники сподіваються, що зможуть знайти спільну мову з союзниками, але сумніваються, що Європейський союз, 28 країн-членів якого повинні приймати рішення на основі консенсусу, буде діяти також як Сполучені Штати. Європейці можуть вирішити відкласти введення жорстких санкцій.

Міністри закордонних справ держав-членів Європейського Союзу зустрілися в понеділок, щоб обговорити українське питання. На зустрічі глав європейських держав у п'ятницю найважливішим для будь-якого рішення буде думку канцлера Німеччини Ангели Меркель, чия країна має міцні енергетичні та економічні зв'язки з Росією. Барак Обама говорив минулої п'ятниці з Ангелою Меркель, а також з президентом Франції Франсуа Олландом, щоб закликати до єднання. За останні два дні віце-президент США Джозеф Байден двічі дзвонив Президентові України Петру Порошенку.

Американські чиновники закликали європейських колег не надто вірити позитивним заявам Володимира Путіна, зробленим в останні дні. Вже двічі, стверджують американці - в квітні і в червні, коли він брав участь у святкуваннях річниці Нормандської операції у Франції - Путін застосовував тактику, яку вони називають «настанням чарівності», щоб придушити будь-які наміри Європейського Союзу посилити санкції.

Якщо європейські лідери не захочуть вводити нові санкції після зустрічі в п'ятницю, американський уряд сподівається досягти згоди щодо пакету санкцій, які можуть бути введені, якщо дії Путіна будуть розходитися з його словами або якщо його дії знову стануть ворожими, як тільки зустріч закінчиться. По суті, цей пакет санкцій буде мати функцію стримування.

Деякі аналітики кажуть, що в Європі все менше і менше підтримують посилення санкцій. Представники московської консалтингової фірми Macro-Advisory повідомили своїм клієнтам, що можливі «так звані скальпельні санкції в кінці поточного тижня, але та ж фірма вважає, що «поява політичного прагматизму в Києві та Москві відобразить можливість застосування більш серйозних торгових і економічних санкцій».

Американський бізнес все голосніше протестує проти однобічного застосування санкцій США відносно Росії. Якщо раніше провідні американські компанії непомітно лобіювали свої інтереси в Білому домі та Конгресі, то зараз вони планують розпочати широкомасштабну рекламну кампанію, щоб на повний голос заявити про свої побоювання.

«З ескалацією глобальної напруженості деякі американські політичні діячі розглядають курс санкцій, які, як доводить історія, можуть нашкодити американським інтересам», - йдеться в одному з рекламних оголошень, яке повинне з'явитися в одній з провідних американських газет в цей четвер. «Ми стурбовані тим, що подібні акції завдадуть шкоди американським виробникам і будуть коштувати Америці робочих місць».

Це рекламне оголошення, підписане президентом Національної асоціації промисловців Джеєм Тиммансом і президентом американської Торгової палати Томасом Донахью, буде опубліковано в газетах «The Financial Times», «The Hill», «The New York Times», «Politico», «Roll Call», «The Wall Street Journal» і «The Washington Post». Копія була надана у вівторок людиною, безпосередньо не пов'язаною ні з однією спонсоруючою організацією.

Віце-президент національної асоціації виробників по міжнародним економічним справах Лінда Демпсі відмовилася давати коментарі з приводу рекламної кампанії, але заявила, що американський бізнес може сильно постраждати, якщо Вашингтон введе санкції у односторонньому порядку, без підтримки Євросоюзу.

«Односторонні санкції з боку США призведуть до того, що порожні місця заповнять інші країни і їх компанії, - сказала вона. - Ці односторонні санкції завдадуть сильний удар по промисловості США і простим робочим. Ми можемо опинитися поза ринків не тільки на рік або два, а на кілька десятків років».