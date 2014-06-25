Росія перекинула до кордону ескадрилью винищувачів МіГ-29 - РНБО

Про це повідомив на брифінгу речник Ради національної безпеки і оборони Володимир Чеповий.

"До міста Міллєрово Ростовської області Російської Федерації, яке знаходиться у 30 км від Державного кордону з Україною, прибула ескадрилья винищувачів МіГ-29", - сказав він.

Читайте такожРосійські терористи відчувають безкарність попри декларативні заяви РФ - МЗС УкраїниКрім того, він заявив, що авіація РФ активізувала розвідувальні польоти вздовж кордону.

"Вздовж україно-російського кордону в межах Луганської області спостерігаються розвідувальні польоти російської авіації", - зазначив Чеповий.