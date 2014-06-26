Лавров назвав збитий вертоліт "видатками" воєнного стану

Про це заявив глава Міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров, коментуючи ситуацію зі збитим вертольотом на сході України, передає Українська правда з посиланням на російський "Інтерфакс".

"Президент України оголосив, що він може раніше режим цей (перемир'я) припинити після збитого вертольота. Звичайно, це трагедія, цього потрібно уникати", - заявив російський дипломат журналістам.

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Разом з тим, він зазначив, що на сході України "люди озлоблені багатомісячними боями, коли їм доводиться тримати позиції навколо міст, де живуть мирні жителі".

"Летить військовий вертоліт, якщо потрібно було доставити медикаменти, якесь продовольство, щось ще з цивільного, напевно, потрібно використовувати канали зв'язку. А вони там є", - сказав Лавров.

Він погодився з тим, що існують різні видатки воєнного стану.

Як повідомляв УНІАН, 24 червня під Слов'янськом Донецької області терористи збили з ПЗРК український вертоліт Мі-8, внаслідок чого загинули 9 військовослужбовців, включаючи 3 членів екіпажу, які були на борту.

За даними в. о. начальника управління з роботи з особовим складом Збройних сил України Олександра Розмазніна, «на борту цього вертольота разом із нашими військовослужбовцями були офіцери СБУ, і це де-факто".