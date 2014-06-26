ЄС створить новий орган, який буде займатися підтримкою України - Тимчук
02:29, 26 червня 2014Політика
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В Євросоюзі створюється новий орган, який об'єднає європейських чиновників і дипломатів і цілеспрямовано підтримуватиме Україну.
ЄС створить новий орган, який буде займатися підтримкою України
Про це у Facebook написав керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук.
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"В ЄС створюється новий орган - група підтримки України, куди увійдуть європейські чиновники і дипломати. Мета групи - координація структур ЄС з питань, пов'язаних з Україною", - повідомив Тимчук.
За його словами, створення такого органу для співпраці з країною, яка не є членом Євросоюзу, - безпрецедентний акт.
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