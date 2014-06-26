ЄС створить новий орган, який буде займатися підтримкою України - Тимчук

Про це у Facebook написав керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук.

Читайте такожТимчук: "ЛНР" і "ДНР" - частина розрізнених груп бойовиків та діалог з ними марний

"В ЄС створюється новий орган - група підтримки України, куди увійдуть європейські чиновники і дипломати. Мета групи - координація структур ЄС з питань, пов'язаних з Україною", - повідомив Тимчук.

За його словами, створення такого органу для співпраці з країною, яка не є членом Євросоюзу, - безпрецедентний акт.