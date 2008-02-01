У Ющенка намагаються спустити Піскуна з небес за землю

Керівник Служби з представництва в судах України інтересів Президента України Секретаріату глави держави Руслан КИРИЛЮК наголошує, що заяви Святослава ПІСКУНА стосовно його поновлення на посаді генерального прокурора необґрунтовані.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, про це Р.КИРИЛЮК заявив, коментуючи намір С.ПІСКУНА подавати до суду з метою поновлення на посаді генпрокурора у зв’язку з визнанням Конституційним Судом закону про особливості звільнення з посад осіб, які суміщають депутатський мандат з іншими видами діяльності, неконституційним.

Як підкреслив Р.КИРИЛЮК, відповідно до частини другої ст. 152 Конституції закони, які визнані неконституційними, втрачають чинність з дня ухвалення Конституційним Судом рішення про їх неконституційність.

Таким чином, відзначив Р.КИРИЛЮК, до прийняття 29 січня 2008 року Конституційним Судом рішення про неконституційність Закону «Про особливості звільнення з посад осіб, які суміщають депутатський мандат з іншими видами діяльності», цей Закон діяв і міг застосовуватися. Іншими словами, пояснив представник Секретаріату Президента, згадане рішення КС не має зворотньої дії у часі.

До того ж, зауважив Р.КИРИЛЮК, прийняте 29 січня 2008 року рішення КС жодним чином не впливає і не може впливати на існування норми частини 2 ст. 78 Конституції, за якою народні депутати не можуть мати іншого представницького мандату, бути на державній службі, обіймати інші оплачувані посади, займатись іншою оплачуваною діяльністю тощо; норми частини 4 цієї ж статті, яка зобов’язує народного депутата вчиняти дії на усунення обставин, що порушують вимоги щодо несумісності депутатського мандату з іншими видами діяльності.

Нарешті, сказав Р.КИРИЛЮК, постанову Шевченківського районного суду від 26 квітня 2007 року, на виконання якої С.ПІСКУНА Указом Президента від 26 квітня 2007 року № 357 було поновлено на посаді генерального прокурора, скасовано ухвалою цього ж суду від 16 червня 2007 року, а провадження у справі - закрито.

Як повідомляв УНІАН, КС визнав неконституційним закон про особливості звільнення з посад осіб, які суміщають депутатський мандат з іншими видами діяльності.

Закон передбачає, що якщо протягом 10 днів людина незаконно суміщає повноваження депутата з іншими видами діяльності на посадах, на які вона призначена Президентом або Кабміном, то Президент або Кабмін звільняють її.

КС дійшов висновку, що за своїм змістом цей закон не відповідає Конституції щодо захисту конституційного права людини на працю.

У свою чергу депутат від Партії регіонів С.ПІСКУН у коментарі "Українській правді" сказав, що має намір подавати до суду з метою поновлення на посаді генпрокурора.

За словами С.ПІСКУНА, така підстава у нього з’явилася після визнання Конституційним Судом закону про особливості звільнення з посад осіб, які суміщають депутатський мандат з іншими видами діяльності неконституційним.

С.ПІСКУН зазначив, що таким чином указ Президента Віктора ЮЩЕНКА про його звільнення з посади генпрокурора у травні 2007 року є неконституційним, оскільки причиною його звільнення було саме сумісництво.

Як відомо, С.ПІСКУН був генпрокурором тричі - з 6 липня 2002 року по 29 жовтня 2003 року, з 10 грудня 2004 року по 14 жовтня 2005 року, з 26 квітня 2007 року по 24 травня 2007 року. Останнього разу В.ЮЩЕНКО звільнив С.ПІСКУНА у зв’язку з суміщенням державної посади зі статусом народного депутата.