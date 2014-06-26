Журналіст: бойовики почали штурм аеродрому Краматорська

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав журналіст Артем Шевченко.

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"Масована і добре підготовлена атака бойовиків на аеродром Краматорська, який весь цей час перебував під контролем сил АТО. Цього разу, судячи з усього, противник вирішив взяти стратегічний плацдарм - співвідношення сил на його користь. Близько 300 штурмуючих проти близько сотні охоронців. Застосовуються всі види важкого озброєння. Очевидці повідомляють, що по вулиці Парковій в бік аеропорту проїхала установка БМ-21 РСЗВ "Град" бойовиків. Нашим потрібна термінова й ефективна підтримка, у тому числі з повітря", - повідомив журналіст.



В свою чергу жителі Краматорська в "Твіттері" пишуть, що в місті чутні постріли. "Краматорськ, аеродром - черги з важкої стрілецької, автоматні черги", - пише один з користувачів. Інший користувач під ім'ям Краматорськ пише, що "в центрі Краматорська дуже добре чутні звуки пострілів".