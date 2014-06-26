ЗМІ: Звільнений за порушення присяги суддя КС повернувся до роботи

Звільненого за порушення присяги суддю Конституційного суду Олександра Пасенюка допустили до роботи.

Як стало відомо "Українській правді", відповідне розпорядження 24 червня видав голова КС Юрій Баулін.

У розпорядженні No 219/14 йдеться про те, що Пасенюк приступив до виконання повноважень судді Конституційного Суду України з 23 червня 2014 року.

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Як відомо, 24 лютого 2014 року Верховна Рада України ухвалила Постанову № 775-VII "Про реагування на факти порушення суддями Конституційного Суду присяги судді", якою звільнила за порушення присяги суддів КС Анатолія Головіна, Михайла Колоса, Марію Маркуш, В’ячеслава Овчаренка та Олександра Пасенюка.

Вказаною постановою парламент також запропонував президенту та з’їзду суддів України звільнити за порушення присяги суддів КС, призначених за їхньою квотою, а саме: Юрія Бауліна, Сергія Вдовіченка, Василя Бринцева, Михайла Гультая, Михайла Запорожця, Олега Сергейчука, Наталю Шапталу.

Підставою для звільнення вказаних суддів КС парламент визнав ухвалення ними з порушенням закону та свого обов’язку низки резонансних рішень у період правління Януковича – зокрема, у так званій справі про парламентських "тушок", а також справі про повернення Конституції 1996 року.

11 червня цього року Вищий адміністративний суд за результатами розгляду позову Пасенюка визнав незаконною вказану постанову Верховної Ради в частині дострокового припинення повноважень та звільнення з посади судді КС Олександра Пасенюка у зв’язку з порушенням присяги.

Крім того, ВАСУ зобов’язав Верховну Раду розглянути заяву Пасенюка про відставку з посади судді.

За наявною інформацією, 25 червня на початку чергового засідання голова

КС Юрій Баулін повідомив присутніх про те, що у засіданні бере участь суддя

КС Олександр Пасенюк, стосовно якого він (Юрій Баулін) видав відповідне розпорядження.

Своє рішення Голова КС обґрунтував тим, що постанова ВАСУ від 11 червня набула законної сили у зв’язку з тим, що Верховна Рада України як відповідач у справі не оскаржила її до Верховного Суду.

Група суддів КС поставила під сумнів законність вказаного розпорядження Бауліна та правомірність участі у засіданні КС Пасенюка, що крім всього іншого створює ризик визнання нелегітимними рішень КС.

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Суддя КС, які виступили проти участі Пасенюка в засіданнях КС, наголошували на тому, що голова КС не мав законних підстав видавати вказане розпорядження, оскільки ВАСУ лише визнав незаконною постанову Верховної Ради від 24 лютого 2014 року (в частині, що стосується Олександра Пасенюка), але не поновив його на посаді судді КС.

Для повернення Пасенюка на посаду судді КС необхідно, щоб Верховна Рада на підставі рішення ВАСУ внесла відповідні зміни у свою постанову від 24 лютого 2014 року.

Адже такий механізм поновлення звільненого судді на посаді передбачає чинне законодавство та практика його застосування. Наводились також приклади, коли саме у такий спосіб парламент виконував рішення ВАСУ.

Аналогічне рішення ВАСУ постановив також стосовно звільненого за порушення присяги судді КС В’ячеслава Овчаренка. Отже, можна очікувати того, що найближчим часом він також братиме участь у засіданнях КС.