Суддю Кірєєва рекомендують звільнити за порушення присяги



Як повідомляє «ЗіБ» дисциплінарне провадження за 823 зверненнями громадян стосовно судді Р.Кірєєва розглядалося сьогодні на засіданні ВККС

Суддя Кірєєв участі у засіданні не брав.

Доповідач по справі член ВККС Віктор Мікулін проінформував про скаргу народного депутата Павла Петренка стосовно протиправних дій судді Кірєєва під час розгляду справи проти Юлії Тимошенко. Серед таких дій нардеп зазначив порушення права обвинуваченої на захист та безпідставне обрання до підсудної найсуворішого запобіжного заходу – утримання під вартою.

Перевіривши факти викладені в скарзі члени комісії

визнали їх достатніми для направлення дисциплінарного провадження до ВРЮ.

ВККС вирішив рекомендувати розв’язати питання про позбавлення статусу судді Кірєєва у зв’язку з порушенням ним присяги судді та Конституції України.

Доповідач по скарзі зазначив, що на даний час місцезнаходження Кірєєва невідоме, а зв’язок з ним відсутній.