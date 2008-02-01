Людина Тимошенко в Ощадбанку забагато взяла на себе?

Всупереч твердженням прем`єр-міністра Юлії Тимошенко, перевірка Ощадбанку Національним банком України виявила низку порушень, пише Комерсант-Україна, посилаючись на документ #43-512/156-287 від 11 січня, в якому містяться результати перевірки.

У документі, підписаному заступником голови НБУ Володимиром Кротюком, перераховуються порушення Ощадбанком вимог банківського законодавства і нормативно-правових актів НБУ. Після висловлень стурбованості «у зв`язку з підвищеним ризиком ліквідності, кредитним ризиком» та висловлень невдоволення НБУ якістю управління активами і пасивами, в результатах перевірки міститься такий пасаж: попри листи НБУ керівництву Ощадбанку відбувається "ігнорування вимог Нацбанку і недостатнє усвідомлення керівництвом Ощадбанку необхідності зниження ризику ліквідності.»

Нацбанк також незадоволений і тим, що порушуючи "Методичні рекомендації з удосконалення корпоративного управління у банках", "голова правління Ощадбанку одночасно очолює комітети з управління активами і пасивами і кредитний, внаслідок чого порушені принципи корпоративного управління", пише Комерсант.

У документі наголошується, що порушення основних принципів корпоративного управління "свідчить про концентрацію владних повноважень у голови правління і зменшує ефективність механізмів контролю за ризиками банку". Як приклад наводиться видача Ощадбанком кредиту банку "Дельта", який за внутрішньою методикою Ощадбанку відноситься до класу "В", тоді як банк має право кредитувати тільки позичальників класів "А" і "Б". Монополізація ухвалення рішень в руках голови правління Ощадбанку Анатолія Гулея, на думку НБУ, посилюється тим, що порушуючи ст. 45 закону "Про банки і банківську діяльність" служба внутрішнього аудиту підпорядкована правлінню, а не наглядовій раді. "Таким чином, правління проводить свою діяльність без контролю ради, а рада, у свою чергу, порушуючи статті закону, не виконує свою основну функцію", - стверджується у документі.

За результатами перевірки Нацбанк зобов`язав правління Ощадбанку протягом п`яти днів (тобто, термін давно вже закінчився) прийняти план заходів з усунення порушень і надати його регулятору. Керівництву Ощадбанку пропонується "застосувати до осіб, відповідальних за правопорушення, адекватне дисциплінарне реагування". Анатолій Гулей учора увечері на телефонні дзвінки не відповідав, повідомляє видання.

Як вже повідомлялося, у понеділок президент Віктор Ющенко, спираючися на результати перевірки НБУ діяльності Ощадбанку, в ході закритої нараді з керівництвом Верховної ради і Кабінету міністрів зажадав відправити у відставку главу правління Ощадбанка Анатолія Гулея. Ця вимога викликала незадоволення прем`єр-міністра Юлії Тимошенко. Прем`єр двічі, в Брюсселі 29 січня і в Києві 30 січня, виступила проти відставки пана Гулея, який на її вимогу організував виплату компенсацій внесків Ощадбанку СРСР. Вона заявила, що перевірки НБУ, Рахункової палати і КРУ не знайшли порушень в роботі банку.