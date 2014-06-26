Керрі: Росія має "в найближчі години" закликати сепаратистів скласти зброю

Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на агентство Франс Прес.

"Критично важливо, щоб Росія в найближчі кілька годин показала, що вона працює для того, щоб роззброїти сепаратистів, що вона закликає їх скласти зброю і брати участь в мирному процесі", - заявив Керрі сьогодні під час візиту до Парижа після зустрічі з главою МЗС Франції Лораном Фабіусом.

Раніше представники США і ЄС заявляли, що можуть ввести нові санкції проти Росії у разі подальшої ескалації ситуації в Україні. Ці заходи обговорюватимуться під час саміту ЄС 27 червня.