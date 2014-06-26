У МЗС пояснили, чому Меркель хоче надати Медведчуку статус переговірника на Донбасі

Федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель зацікавлена в наданні лідеру руху «Український вибір» Віктору Медведчуку офіційного статусу на переговорах щодо врегулювання ситуації на сході України, оскільки Європа виступає за виключно дипломатичне вирішення конфлікту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції заявила перший заступник міністра закордонних справ Наталія Галібаренко, коментуючи відповідну пропозицію канцлера.

«Наша позиція в тому, щоб дати миру шанс, щоб у нас було моральне право апелювати до країн ЄС і сказати, що ми зробили все для діалогу. Ми зробили мирний план, ми його з усіма погодили, ми чесно виконували всі положення цього плану. Росія не реагує, порушує, не робить зі свого боку нічого. Тому у нас буде моральне право потім апелювати до європейської спільноти, до Сполучених Штатів. Це один момент», - наголосила Галібаренко.

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«Звичайно, я розумію логіку Ангели Меркель. ЄС дуже зацікавлений, щоб питання нашого конфлікту перейшло в дипломатичне русло і там залишалося, щоб не було військових дій. І якщо пан Медведчук може стати гарним переговорником, то вона, звичайно, буде відстоювати його кандидатуру. А що стосується нас, то нашу сторону зараз представляє Леонід Кучма”, - сказала Галібаренко.

Як повідомляв УНІАН, у Донецьку 23 червня пройшли переговори щодо реалізації мирного плану президента України Порошенка з урегулювання конфлікту на сході України.

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У зустрічі в будівлі облдержадміністрації, зокрема взяли участь екс-президент Кучма, двоє представників ОБСЄ, у тому числі спеціальний представник діючого голови ОБСЄ Тальявіні, а також посол РФ Зурабов, голова «Українського вибору» Медведчук, народний депутат Шуфрич, один з лідерів терористичної організації "ДНР" Олександр Бородай, лідер проросійського руху «Південний схід» Олег Царьов.

Перше засідання Тристоронньої контактної групи відбулося 8 червня у Києві. Тоді Україну представляв посол у Німеччині Павло Клімкін, який нещодавно став міністром закордонних справ.

24 червня речник інформаційного центру РНБО Володимир Чеповий заявив, що Медведчук не представляє українську сторону в роботі Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання кризи на сході України.

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Того ж дня у прес-службі ОБСЄ заявили, що Медведчук на переговорах у Донецьку з врегулювання конфлікту на сході України представляв самопроголошені "Донецьку народну республіку" (ДНР) і "Луганську народну республіку" (ЛНР).

25 червня під час телефонної розмови з президентом України Петром Порошенко, президентом Франції Франсуа Олландом і президентом РФ Володимиром Путіним Меркель запропонувала, щоб функції посередника для забезпечення роботи Тристоронньої контактної групи у складі Кучми, Тальявіні, Зурабова виконував Медведчук. Президент України та інші учасники розмови погодилися з пропозицією Меркель.