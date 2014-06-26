В Єнакієвому і Сніжному невідомі доставили в морг тіла російських бойовиків

Про це УНІАН повідомили у відділі з питань зв'язків з громадськістю головного управління МВС України в Донецькій області.

Так, згідно з оперативним зведенням, до Єнакіївського міськвідділу міліції надійшло повідомлення про те, що трьома невідомими, які відмовились називати свої анкетні дані, на невстановленому автомобілі в морг Єнакіївського відділення обласного бюро судмедекспертизи доставлено труп чоловіка 1981 р.н., громадянина сусідньої країни Росії. При огляді трупа виявлено осколкові поранення черевної порожнини.

Також до Сніжнянського міськвідділу міліції надійшло повідомлення про те, що п'ять невідомих, які відмовились називати свої анкетні дані, на невстановленому автомобілі, в морг Сніжнянського відділення обласного бюро судмедекспертизи доставили труп чоловіка, представивши його як громадянина Росії.

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При огляді останнього виявлені наступні тілесні ушкодження: вогнепальне поранення голови в скроневій області з лівого боку, з відкритим переломом черепа; вогнепальне поранення лівого стегна, з осколковим переломом.

За вказаними фактами проводиться перевірка за попередньою правовою кваліфікацією за ст.115 ч.1 КК України (умисне вбивство).