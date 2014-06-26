Україна поцікавилася у Росії, навіщо її прикордонники розстріляли своїх терористів

Українські прикордонники звернулися з офіційним запитом до російської прикордонної служби з приводу розстрілу прикордонниками РФ російських бойовиків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко на прес-конференції.

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Водночас на даний момент Україна не отримала жодних пояснень, сказав він.

Лисенко нагадав, що російські прикордонники розстріляли терористів, які проривалися з території України в Росію.

“Є зафіксований випадок, коли вони намагалися спочатку на вантажному автомобілі, а потім на іншому автомобілі перетнути кордон в напрямку Росії. Їх не пропустили, більше того, вони потрапили під вогонь російських прикордонників. І, за нашими даними, всі загинули”, - сказав Лисенко.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 26 червня, Держприкордонслужба підтвердила розстріл російськими прикордонниками бойовиків.

Зокрема, за даними ДПСУ, 25 червня неподалік від села Провалля Свердловського району Луганської області, в безпосередній близькості від лінії кордону російськими прикордонниками була розстріляна «Газель», в якій перебували громадяни РФ, що брали участь у бойових діях на території України на боці сепаратистів.