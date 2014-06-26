Картинку на європейських каналах роблять московські відділення провідних агентств - депутат

Про це в ефірі 5 каналу заявив народний депутат від УДАРу Віктор Чумак.

«Ми програємо інформаційну війну дуже с простої причини – тому що наших дипломатів не видно на телевізійних каналах Європейського союзу. Тому що картинку на європейських каналах роблять московські відділення провідних європейських агентств», – наголосив він.

Читайте такожУкраїнські дипломати нагадали Меркель про перелік заручників КремляПри цьому, на його думку, ключ від розв’язання української кризи лежить в Німеччині, адже якщо Німеччина займе абсолютно активно жорстку позицію щодо Росії, то тоді і ставлення всього Європейського союзу буде абсолютно змінено.

«Ключ від розв’язання української кризи і тиску на Росію все таки лежить в Німеччині. Якщо Німеччина займе абсолютно активно жорстку позицію по відношенню до Росії, то тоді і відношення всього Європейського союзу буде абсолютно змінено. Заяви Меркель про залучення Медведчука до переговорної групи говорять про те, що на сьогоднішній день лобізм Росії, лобіські можливості Росії в Німеччині є надвисокими», – зазначив Чумак.