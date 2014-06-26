Митрополит Володимир перебуває у важкому стані, церква просить молитов

Вночі у нього відкрилася кровотеча, передає ТСН.

Лікарі київського Центру серця терміново зупиняли крововтрату.

Нині предстоятель УПЦ МП настільки слабкий, що не витримає ніяких оперативних вручань, кажуть у медичному закладі.

"Стан дещо погіршився. Нам вдалося впоратися з цією ситуацією. На ранок стан стабільно важкий. Він у свідомості, впізнає людей, благословляє", - розповів директор київського міського Центру серця Борис Тодуров.

Читайте такожСтан Митрополита Володимира - стабільно важкий

У митрополита Володимира Сабодана онкологічне захворювання та хвороба Паркінсона. Крім того, він переніс операції на серці та стегні.

Стан здоров'я ієрарха значно погіршився у січні. За словами його секретаря Олександра Драбинка, митрополит не мав належного лікування.

Оточення владики просить молитов за нього та уникає інших коментарів. Блаженіший перебуває в палаті інтенсивної терапії у тяжкому стані.

За предстоятеля УПЦ МП моляться і у Київському Патріархаті, бо там вважають постать митрополита Володимира об'єднавчою для України.

"Ми завжди говорили про те, що чим довше він буде жити, тим краще буде для України. І тому зараз, коли стан його здоров'я погіршився, ми, як і раніше, молимося і закликаємо також до цієї молитви всіх наших вірних", - сказав речник УПЦ-КП владика Євстратій Зоря.